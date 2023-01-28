"Мы помогаем за кулисами". Посол Израиля объяснил позицию относительно поддержки Украины

Израиль поддерживает Украину в ее противостоянии военной агрессии России, но эта помощь в основном осуществляется "за кулисами". Об этом сообщи посол Израиля в Германии Рон Просор, передает WAZ.

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Посла спросили, почему Израиль оказывает Украине только гуманитарную помощь, но не военную, несмотря на просьбы президента Владимира Зеленского.

"Это не так просто. У нас есть россияне в Сирии. Как известно, израильская армия регулярно блокирует поставки оружия из Ирана в Сирию и Ливан. К ним относятся иранские беспилотники и ракеты, которые Россия использует в Украине. Так что помогаем – пусть и закулисно, но гораздо больше, чем об этом известно", – сказал Просор.

В ответ на вопрос, может ли Израиль полностью заблокировать поставки иранских дронов, Просор ответил: "Нет".

Он добавил, что второй причиной для Израиля оставаться в тени (кроме российского присутствия в Сирии) является большая еврейская община в России.

18 января министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина предлагает Израилю сотрудничать любым способом, но пока успехов нет.

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Наталія Медведєва

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