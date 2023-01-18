Украина предлагает Израилю сотрудничать любым способом, но пока успехов нет – Резников

Украина пытается переубедить Израиль по поводу его "нейтральной" политики в отношении российско-украинской войны, однако пока что успехов нет. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников брифинге в Киеве 18 января, передает корреспондент LIGA.net.

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"Мы пытаемся их убедить в том, что позиция нейтралитета в современном мире уже не работает", – сказал Резников.

Он напомнил, что россияне используют иранские дроны для совершения актов терроризма против украинцев.

"Это означает, что завтра, набравшись такого опыта, они могут использовать их и против населения Израиля. Поэтому мы приглашаем государство Израиль и официальных представителей к сотрудничеству любым способом, но пока что похвастаться успехом, к сожалению, я не могу", – сказал глава Минобороны.

Комментируя информацию NYT о том, что США якобы поставят Украине 300 000 артиллерийских боеприпасов c натовским калибром 155 мм, которые хранятся на складах в Израиле, Резников сказал, что ему известны эти планы, но конкретизировать отказался.

"Я знаю об их планах и объемах помощи нам, в том числе и снарядами калибра 155 мм, но я не буду их раскрывать, потому что нас будут слушать и читать не только друзья, но и враги", – сказал министр обороны.

1 января американское издание Axios заявило, что первый телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и новым премьером Израиля Биньямином Нетаньяху прошел не очень удачно.

Посол Украины в Израиле Корнийчук заявил: "Израиль уникален с точки зрения наших партнеров. Он молчит".

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Оксана Житнюк

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