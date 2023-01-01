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Зеленский провел телефонный разговор с Нетаньяху. Он вышел не очень удачным – Axios

Цей матеріал також доступний українською
01.01.2023, 10:02
Зеленский провел телефонный разговор с Нетаньяху. Он вышел не очень удачным – Axios - Фото
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский 30 декабря провел первый телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после его вступления в должность. Он прошел не очень удачно, утверждает американское издание Axios.

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По данным его источников, Нетаньяху просил Зеленского, чтобы Украина проголосовала против резолюции Генеральной ассамблеи ООН, которая рассматривалась в пятницу.

Документ предусматривает обращение в Международный суд ООН в Гааге с просьбой предоставить консультативное заключение по поводу правовых последствий оккупации Израилем палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.

Украина поддержала эту резолюцию несколько недель назад, когда она рассматривалась в комитете ООН из-за отказа Израиля оказать военную помощь, утверждает издание со ссылкой на неназванных украинских чиновников.

Это разозлило израильский МИД, и посла Украины вызвали на жесткий разговор.

31 декабря перед голосованием в Генеральной ассамблее Нетаньяху позвонил Зеленскому, чтобы убедить его изменить голос и выступить против резолюции или по крайней мере воздержаться.

Во время разговора Зеленский якобы сказал, что в обмен на это он хочет услышать, готово ли новое правительство Израиля изменить свою политику и предоставить Украине системы противовоздушной обороны для защиты от баллистических ракет и беспилотников иранского производства.

Нетаньяху ничего не пообещал, но сказал, что готов позже это обсудить, сказал украинский собеседник Зеленского.

Президенту Украины ответ не понравился, и он дал указание представителю Украины в ООН не участвовать в голосовании.

"Оба лидера не были удовлетворены и не получили того, чего хотели. Зеленский решил, что мы не пойдем на голосование, чтобы дать шанс отношениям с Нетаньяху", – сказал собеседник Axios.

Зеленский провел телефонный разговор с Нетаньяху. Он вышел не очень удачным – Axios

Однако в Израиле непублично говорят, что разочарованы такой позицией Украины.

В Twitter президента Украины сообщается, что во время разговора с Нетаньяху он поздравил нового премьера Израиля со вступлением в должность. Они говорили о двустороннем сотрудничестве между Украиной и Израилем, в частности в сфере безопасности, и взаимодействии на международных площадках. Затронули тему реализации украинской формулы мира.

  • 18 октября Украина официально обратилась к Израилю с просьбой предоставить системы противовоздушной обороны и соответствующие технологии.
  • На следующий день министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Израиль не поставляет вооружение Украине, несмотря на использование Россией иранских боевых беспилотников для ударов по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам. Затем Ганц говорил, что у Израиля нет производственных мощностей, чтобы поставлять Украине ПВО. По словам президента Израиля Ицхака Герцога, страна имеет ограничения на поставку Украине отдельных израильских систем ПВО.
  • 7 ноября после выборов в Израиле Зеленский и Нетаньяху провели телефонный разговор, после которого президент Украины намекнул на возможное изменение политики Израиля.
    Андрій Водяний
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