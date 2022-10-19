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Министр обороны Израиля: Мы не продаем оружие Украине

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 13:33
Министр обороны Израиля: Мы не продаем оружие Украине - Фото
Бени Ганц (Фото - EPA)

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что его страна не поставляет вооружения Украине, невзирая на российские атаки с использованием боевых беспилотников Ирана по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам. Об этом он высказался в эфире радио "Кол Чай", пишет Haaretz.

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"Я хочу четко дать понять, что мы не продаем оружие Украине. Я министр обороны и отвечаю за экспорт израильского оружия", – сказал он.

По словам Ганца, Израиль отправляет лишь медицинскую и гуманитарную помощь – "и так будет и дальше", пишет издание с его слов.

Это прозвучало накануне запланированной встречи израильского премьера Яира Лапида с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, на которой последний официально намерен запросить поставки средств ПВО.

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Євген Пилипенко
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Израиль война Иран оружие вооружение военная помощь бенни ганц
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