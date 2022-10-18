Украина направит Израилю ноту с просьбой неотложно дать ПВО – Кулеба
Сегодня, 18 октября, Украина официально обратится к Израилю с просьбой предоставить системы противовоздушной обороны и соответствующие технологии. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге по поводу предложения разорвать дипломатические отношения с Ираном.
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"Сегодня Украина направит официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы противовоздушной обороны и начать качественное сотрудничество относительно получения Украиной соответствующих технологий", – заявил Кулеба.
Кулеба подчеркнул: если политика Израиля действительно состоит в последовательном противодействии деструктивным действиям Ирана, то пришло время Израилю открыто встать на сторону Украины.
"Сегодня такие же дроны, которые уничтожают Украину, нацелены на Израиль. И я думаю, что этим все сказано. И именно это должно быть стартовой позицией для выработки израильской политики", – резюмировал глава МИД.
- 17 октября Кулеба запросил у европейских союзников дополнительные системы ПВО и боеприпасы.
- Утром в этот день армия России ударила дронами по центру Киева. Они повредили энергетические объекты.
- В результате атаки дронами-камикадзе по Киеву произошел взрыв в жилом доме, который унес жизни пяти человек.
- После ударов российских оккупантов по критической инфраструктуре возможны аварийные отключения света в центральных и северных областях Украины.
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