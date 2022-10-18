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Украина направит Израилю ноту с просьбой неотложно дать ПВО – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 16:13
Украина направит Израилю ноту с просьбой неотложно дать ПВО – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Скриншот видео Youtube/RBCUkraine)

Сегодня, 18 октября, Украина официально обратится к Израилю с просьбой предоставить системы противовоздушной обороны и соответствующие технологии. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге по поводу предложения разорвать дипломатические отношения с Ираном.

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"Сегодня Украина направит официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы противовоздушной обороны и начать качественное сотрудничество относительно получения Украиной соответствующих технологий", – заявил Кулеба.

Кулеба подчеркнул: если политика Израиля действительно состоит в последовательном противодействии деструктивным действиям Ирана, то пришло время Израилю открыто встать на сторону Украины.

"Сегодня такие же дроны, которые уничтожают Украину, нацелены на Израиль. И я думаю, что этим все сказано. И именно это должно быть стартовой позицией для выработки израильской политики", – резюмировал глава МИД.

Читайте также: Кулеба предложил Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Ираном

Наталія Медведєва
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Израиль война Иран пво дрон дмитрий кулеба
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