Украина направит Израилю ноту с просьбой неотложно дать ПВО – Кулеба

Сегодня, 18 октября, Украина официально обратится к Израилю с просьбой предоставить системы противовоздушной обороны и соответствующие технологии. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге по поводу предложения разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Сегодня Украина направит официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы противовоздушной обороны и начать качественное сотрудничество относительно получения Украиной соответствующих технологий", – заявил Кулеба.

Кулеба подчеркнул: если политика Израиля действительно состоит в последовательном противодействии деструктивным действиям Ирана, то пришло время Израилю открыто встать на сторону Украины.

"Сегодня такие же дроны, которые уничтожают Украину, нацелены на Израиль. И я думаю, что этим все сказано. И именно это должно быть стартовой позицией для выработки израильской политики", – резюмировал глава МИД.

Читайте также: Кулеба предложил Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Ираном

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.