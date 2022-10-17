Укрэнерго: Возможны аварийные отключения света в центральных и северных областях Украины
После ударов российских оккупантов по критической инфраструктуре возможны аварийные отключения света в центральных и северных областях Украины. Об этом сообщили в Национальной энергетической компании "Укрэнерго".
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Энергетики сообщили, что на севере и в центре страны повреждены объекты критической инфраструктуры — ремонтные бригады уже работают над ликвидацией последствий, а ситуация в энергосистеме контролируемая.
Не исключается возможность введения графиков аварийного отключения света.
В компании призвали граждан сократить потребление электроэнергии по всей стране, особенно в вечерние часы.
- Утром армия России ударила дронами по центру Киева. Они повредили энергетические объекты.
- В результате атаки дронами-камикадзе по Киеву произошел взрыв в жилом доме, сообщил мэр города Виталий Кличко.
- Также российские оккупанты ударили ракетой Х-59 по объекту инфраструктуры в Одесской области и нанесли ракетный удар по Сумской области и под Днепром.
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