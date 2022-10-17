Укрэнерго: Возможны аварийные отключения света в центральных и северных областях Украины

После ударов российских оккупантов по критической инфраструктуре возможны аварийные отключения света в центральных и северных областях Украины. Об этом сообщили в Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Энергетики сообщили, что на севере и в центре страны повреждены объекты критической инфраструктуры — ремонтные бригады уже работают над ликвидацией последствий, а ситуация в энергосистеме контролируемая.

Не исключается возможность введения графиков аварийного отключения света.

В компании призвали граждан сократить потребление электроэнергии по всей стране, особенно в вечерние часы.

Читайте также: Армия России ударила по энергетике Днепропетровской области. ОВА призывает экономить свет

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.