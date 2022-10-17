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Укрэнерго: Возможны аварийные отключения света в центральных и северных областях Украины

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 13:24
Укрэнерго: Возможны аварийные отключения света в центральных и северных областях Украины - Фото
Опоры ЛЭП (Фото: Евгений Пилипенко/LIGA.net)

После ударов российских оккупантов по критической инфраструктуре возможны аварийные отключения света в центральных и северных областях Украины. Об этом сообщили в Национальной энергетической компании "Укрэнерго". 

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Энергетики сообщили, что на севере и в центре страны повреждены объекты критической инфраструктуры — ремонтные бригады уже работают над ликвидацией последствий, а ситуация в энергосистеме контролируемая. 

Не исключается возможность введения графиков аварийного отключения света. 

В компании призвали граждан сократить потребление электроэнергии по всей стране, особенно в вечерние часы. 

Читайте также: Армия России ударила по энергетике Днепропетровской области. ОВА призывает экономить свет 

Дмитро Гриниченко
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ракетные удары война Укрэнерго критическая инфраструктура отключения света
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