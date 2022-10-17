Армия России ударила ракетой Х-59 по Одесской области. Попали по инфраструктуре — ОК "Юг"
17.10.2022, 10:46
Истребитель Су-35 (Фото: сайт оккупантов)
Российские оккупанты ударили ракетой Х-59 по объекту инфраструктуры в Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования "Юг".
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Военные заявили, что противник выпустил ракету с самолета Су-35 в Черном море — попадание пришлось в объект инфраструктуры региона.
Обошлось без потерь.
СПРАВКА. Х-59 — советская и российская высокоточная авиационная ракета класса "воздух-земля" среднего радиуса действия. Предназначена для поражения важных наземных и надводных объектов противника, прикрытых ПВО, которые визуально обнаруживаются оператором в любое время в простых метеоусловиях, а также разновидности для всесуточного и противокорабельного применения. Летит со скоростью 900-1050 км/час. Запускается с расстояния от 5 до 40 км.
- Утром армия России ударила дронами по центру Киева. Горит нежилое здание, повреждены и жилые дома.
- В результате атаки дронами-камикадзе по Киеву произошел взрыв в жилом доме, сообщил мэр города Виталий Кличко.
- Также россияне нанесли ракетный удар по Сумской области и под Днепром.
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