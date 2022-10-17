Армия России ударила ракетой Х-59 по Одесской области. Попали по инфраструктуре — ОК "Юг"

Российские оккупанты ударили ракетой Х-59 по объекту инфраструктуры в Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования "Юг".

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Военные заявили, что противник выпустил ракету с самолета Су-35 в Черном море — попадание пришлось в объект инфраструктуры региона.

Обошлось без потерь.

Дмитро Гриниченко

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