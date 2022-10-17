Армия России ударила по энергетике Днепропетровской области. ОВА призывает экономить свет

Российские оккупанты нанесли новый ракетный удар по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области, жителей призвали сократить потребление электроэнергии. Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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По его словам, ракета прилетела в объект энергетики в Каменском районе — есть пожар и серьезные разрушения. На месте удара работают спасатели и специальные службы.

Он призвал жителей региона экономить электроэнергию, чтобы минимизировать количество отключений света.

"Небольшая экономия каждого даст существенный ресурс для восстановления сети страны. Особенно важно беречь электричество в часы активного потребления. Утром – с 08:00 до 11:00. Вечером – с 17:00 до 23:00", — заявил он.

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Дмитро Гриниченко

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