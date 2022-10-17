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Армия России ударила по энергетике Днепропетровской области. ОВА призывает экономить свет

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 12:34
Армия России ударила по энергетике Днепропетровской области. ОВА призывает экономить свет - Фото
Валентин Резниченко (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты нанесли новый ракетный удар по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области, жителей призвали сократить потребление электроэнергии. Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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По его словам, ракета прилетела в объект энергетики в Каменском районе — есть пожар и серьезные разрушения. На месте удара работают спасатели и специальные службы. 

Он призвал жителей региона экономить электроэнергию, чтобы минимизировать количество отключений света. 

"Небольшая экономия каждого даст существенный ресурс для восстановления сети страны. Особенно важно беречь электричество в часы активного потребления. Утром – с 08:00 до 11:00. Вечером – с 17:00 до 23:00", — заявил он.

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Дмитро Гриниченко
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ракетные удары война днепропетровская область валентин резниченко критическая инфраструктура
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