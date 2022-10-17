Удар по Киеву. Иранские дроны Shahed-136 повредили энергетические объекты — Шмыгаль
Иранские дроны-камикадзе повредили энергетические объекты во время удара российских оккупантов по Киеву утром 17 октября, также была атакована критическая инфраструктура Днепропетровской и Сумской областей. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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По его словам, энергетическая инфраструктура была атакована в трех областях — в Киеве пять дронов повредили энергетические объекты и разрушили жилой дом.
Также противник нанес ракетные удары по критической инфраструктуре в Днепропетровской и Сумской областях — сотни населенных пунктов остались без света.
Он отметил, что все службы работают над ликвидацией последствий ударов и восстановлением электроснабжения.
"Каждый регион имеет план антикризисного реагирования. И просим украинцев ради стабилизации энергосистемы так же сплоченно и сознательно подойти к экономному потреблению электроэнергии. Особенно в пиковые часы", — заявил Шмыгаль.
- Утром армия России ударила дронами по центру Киева. Горит нежилое здание, повреждены и жилые дома.
- В результате атаки дронами-камикадзе по Киеву произошел взрыв в жилом доме, сообщил мэр города Виталий Кличко.
- Также российские оккупанты ударили ракетой Х-59 по объекту инфраструктуры в Одесской области.
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