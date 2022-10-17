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Удар по Киеву. Иранские дроны Shahed-136 повредили энергетические объекты — Шмыгаль

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 11:58
Удар по Киеву. Иранские дроны Shahed-136 повредили энергетические объекты — Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Иранские дроны-камикадзе повредили энергетические объекты во время удара российских оккупантов по Киеву утром 17 октября, также была атакована критическая инфраструктура Днепропетровской и Сумской областей. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, энергетическая инфраструктура была атакована в трех областях — в Киеве пять дронов повредили энергетические объекты и разрушили жилой дом. 

Также противник нанес ракетные удары по критической инфраструктуре в Днепропетровской и Сумской областях — сотни населенных пунктов остались без света. 

Он отметил, что все службы работают над ликвидацией последствий ударов и восстановлением электроснабжения. 

"Каждый регион имеет план антикризисного реагирования. И просим украинцев ради стабилизации энергосистемы так же сплоченно и сознательно подойти к экономному потреблению электроэнергии. Особенно в пиковые часы", — заявил Шмыгаль. 

Читайте также: Все атаки на Киев были с юга, над центром страны сбито более 10 дронов – Воздушные силы 

Дмитро Гриниченко
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война Денис Шмыгаль критическая инфраструктура дроны-камикадзе
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