Удар по Киеву. Иранские дроны Shahed-136 повредили энергетические объекты — Шмыгаль

Иранские дроны-камикадзе повредили энергетические объекты во время удара российских оккупантов по Киеву утром 17 октября, также была атакована критическая инфраструктура Днепропетровской и Сумской областей. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, энергетическая инфраструктура была атакована в трех областях — в Киеве пять дронов повредили энергетические объекты и разрушили жилой дом.

Также противник нанес ракетные удары по критической инфраструктуре в Днепропетровской и Сумской областях — сотни населенных пунктов остались без света.

Он отметил, что все службы работают над ликвидацией последствий ударов и восстановлением электроснабжения.

"Каждый регион имеет план антикризисного реагирования. И просим украинцев ради стабилизации энергосистемы так же сплоченно и сознательно подойти к экономному потреблению электроэнергии. Особенно в пиковые часы", — заявил Шмыгаль.

Читайте также: Все атаки на Киев были с юга, над центром страны сбито более 10 дронов – Воздушные силы

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.