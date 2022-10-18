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Кулеба предложил Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Ираном

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 16:01
Кулеба предложил Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Ираном - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA-EFE/FILIP SINGER)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предлагает разорвать дипломатические отношения с Ираном. Об этом он сказал в ходе онлайн-брифинга 18 октября.

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Глава МИД заявил, что вносит на рассмотрение президента Владимира Зеленского предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном в связи с тем, что страна вооружает Россию дронами-камикадзе, а также в свете информации о намерениях иранской стороны передать РФ баллистические ракеты для применения в войне против Украины.

"Действия Ирана – это подлость и вранье, которые мы не будем терпеть. Все эти действия Иран совершил, параллельно рассказывая нам, что он против войны, и не будет поддерживать оружием ни одну из сторон. Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной", – заявил Кулеба.  

Он подчеркнул, что Украина никогда не занимала антииранскую позицию, но Иран стал соучастником преступления агрессии и военных преступлений РФ в Украине. В связи с этим Украина "займет очень четкую и честную позицию", сказал глава МИД.

Кулеба добавил, что после прекращения поставок оружия Ираном России можно будет говорить о возобновлении комплекса дипломатических отношений.

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Оксана Житнюк
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война Иран дмитрий кулеба дипломатические отношения
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