Кулеба предложил Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Ираном

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предлагает разорвать дипломатические отношения с Ираном. Об этом он сказал в ходе онлайн-брифинга 18 октября.

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Глава МИД заявил, что вносит на рассмотрение президента Владимира Зеленского предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном в связи с тем, что страна вооружает Россию дронами-камикадзе, а также в свете информации о намерениях иранской стороны передать РФ баллистические ракеты для применения в войне против Украины.

"Действия Ирана – это подлость и вранье, которые мы не будем терпеть. Все эти действия Иран совершил, параллельно рассказывая нам, что он против войны, и не будет поддерживать оружием ни одну из сторон. Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной", – заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина никогда не занимала антииранскую позицию, но Иран стал соучастником преступления агрессии и военных преступлений РФ в Украине. В связи с этим Украина "займет очень четкую и честную позицию", сказал глава МИД.

Кулеба добавил, что после прекращения поставок оружия Ираном России можно будет говорить о возобновлении комплекса дипломатических отношений.

23 сентября Украина заявила, что лишает аккредитации посла Ирана в ответ на поставки оружия армии РФ.

17 октября Россия атаковала иранскими беспилотниками Shahed-136 центр Киева и другие города Украины. МИД официально обвинил Иран в соучастии в агрессии против Украины.

По данным Politico, США собираются усилить санкции против Ирана из-за продажи дронов России.

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Оксана Житнюк

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