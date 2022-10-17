UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

МИД официально обвинил Иран в соучастии в агрессии против Украины

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 20:12
МИД официально обвинил Иран в соучастии в агрессии против Украины - Фото
Скриншот видео

Министерство иностранных дел заявило, что поставка Ираном боевых беспилотников России будет расцениваться как соучастие в преступлениях против Украины с соответствующими последствиями.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Призываем Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия России. В противном случае Иран и его руководство будет нести самую суровую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов по преступлениям России против Украины. <...> Украина будет использовать все доступные меры для защиты гражданского населения, суверенитета и территориальной целостности от внешней агрессии в рамках осуществления неотъемлемого права на самооборону в соответствии с Уставом ООН", – говорится в заявлении министерства в понедельник.

Только за последнюю неделю Россия нанесла более сотни ударов иранскими дронами-камикадзе по жилым домам, электростанциям, очистным сооружениям, мостам и детским площадкам в ряде украинских городов. Погибли и получили ранения десятки людей, включая детей.

"Предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов России против Украины", – говорится в заявлении.

Министерство также просит Евросоюз наложить новые санкции на Иран за помощь России.

"Новые жесткие санкции против Ирана приобретают особую актуальность на фоне сообщений о намерениях иранской стороны передать России баллистические ракеты "земля-земля" для их использования в войне против Украины", – говорится в заявлении.

Читайте также: Иранские дроны ударили по Киеву: что известно об этом оружии Путина и когда ответит Украина

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война МИД Иран Shahed-136
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 