Иран твердит, что дроны России не поставлял, а войну надо закончить политическим решением
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян заявил, что Тегеран не предоставлял России какого бы то ни было оружия для использования в войне против Украины, и настаивает на необходимости политического решения конфликта. Об этом сообщает Tasnim News.
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Как отмечается, Амирабдоллахян провел телефонный разговор с финским коллегой Пеккой Хаависто, где обсуждалась, в частности, и война в Украине.
"Несмотря на то, что некоторые страны оказывали военную поддержку Украине, мы никогда не отправляли и никогда не отправим в Россию какое-либо оружие для использования в войне против Украины", – заявил Амирабдоллахян.
По словам главы иранского МИД, Тегеран считает, что "решение этого кризиса является политическим, а предложение военной поддержки любой из сторон задерживает возможность достижения мира".
Глава МИД Финляндии ответил ему, что военные действия России противоречат уставу ООН и что Украина как независимая страна имеет право на самозащиту.
- Сейчас Россия почти ежедневно бьет ракетами (преимущественно из ЗРК С-300) по Николаеву, Запорожью, Харькову и другим прифронтовым городам и поселкам. С осени к ракетным ударам враг подключил Shahed-136.
- 4 октября Иран не признал псевдореферендумы РФ, но привычно заявил о "провокациях НАТО".
- Ночью 5 октября Россия нанесла серию ударов дронами Shahed-136 по Белой Церкви. Было два налета.
- 6 октября ПВО сбила на юге еще четыре дрона иранского производства.
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