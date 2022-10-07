Иран твердит, что дроны России не поставлял, а войну надо закончить политическим решением

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян заявил, что Тегеран не предоставлял России какого бы то ни было оружия для использования в войне против Украины, и настаивает на необходимости политического решения конфликта. Об этом сообщает Tasnim News.

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Как отмечается, Амирабдоллахян провел телефонный разговор с финским коллегой Пеккой Хаависто, где обсуждалась, в частности, и война в Украине.

"Несмотря на то, что некоторые страны оказывали военную поддержку Украине, мы никогда не отправляли и никогда не отправим в Россию какое-либо оружие для использования в войне против Украины", – заявил Амирабдоллахян.

По словам главы иранского МИД, Тегеран считает, что "решение этого кризиса является политическим, а предложение военной поддержки любой из сторон задерживает возможность достижения мира".

Глава МИД Финляндии ответил ему, что военные действия России противоречат уставу ООН и что Украина как независимая страна имеет право на самозащиту.

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Наталія Медведєва

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