UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Иран твердит, что дроны России не поставлял, а войну надо закончить политическим решением

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 15:34
Иран твердит, что дроны России не поставлял, а войну надо закончить политическим решением - Фото
Хосейн Амирабдоллахян (Фото: МИД Ирана)

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян заявил, что Тегеран не предоставлял России какого бы то ни было оружия для использования в войне против Украины, и настаивает на необходимости политического решения конфликта. Об этом сообщает Tasnim News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, Амирабдоллахян провел телефонный разговор с финским коллегой Пеккой Хаависто, где обсуждалась, в частности, и война в Украине.

"Несмотря на то, что некоторые страны оказывали военную поддержку Украине, мы никогда не отправляли и никогда не отправим в Россию какое-либо оружие для использования в войне против Украины", – заявил Амирабдоллахян.

По словам главы иранского МИД, Тегеран считает, что "решение этого кризиса является политическим, а предложение военной поддержки любой из сторон задерживает возможность достижения мира".

Глава МИД Финляндии ответил ему, что военные действия России противоречат уставу ООН и что Украина как независимая страна имеет право на самозащиту.

Читайте также: В Украине сбиты и упали в атаке десятки иранских дронов. Иран упорствует – "мы ни при чем"

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Иран дрон Shahed-136
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 