ПВО сбила на юге еще пять дронов, четыре их них – иранского производства

На юге Украины силы противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников россиян, четыре из них – иранского производства. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В четверг, 6 октября, с 15:00 по 20:00 на юге Украины подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожили пять беспилотников оккупантов:

- один ударный иранский Mohajer-6;

- один БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10;

- три иранских дрона-камикадзе Shahed-136.

Одесский горсовет со ссылкой на оперативное командование "Юг" сообщил, что область была снова атакована дронами-камикадзе, и ПВО сбила над морем три Shahed-136. В области в течение почти двух часов была объявлена воздушная тревога в связи с работой ПВО.

Утром 6 октября на подлете с моря в Николаевской области ПВО ликвидировала два дрона Shahed-136 и беспилотник Mohajer-6.

По данным Генштаба, Россия применила против Украины уже 86 дронов-камикадзе Shahed-136, и 60% из них были уничтожены украинскими военными.

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Оксана Житнюк

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