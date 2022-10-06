UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ПВО сбила на юге еще пять дронов, четыре их них – иранского производства

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 20:35
ПВО сбила на юге еще пять дронов, четыре их них – иранского производства - Фото
Дрон Shahed-136 (Герань-2) сбитый под Купянском (Фото - Mil.gov.ua)

На юге Украины силы противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников россиян, четыре из них – иранского производства. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В четверг, 6 октября, с 15:00 по 20:00 на юге Украины подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожили пять беспилотников оккупантов:

- один ударный иранский Mohajer-6;

- один БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10;

- три иранских дрона-камикадзе Shahed-136.

Одесский горсовет со ссылкой на оперативное командование "Юг" сообщил, что область была снова атакована дронами-камикадзе, и ПВО сбила над морем три Shahed-136. В области в течение почти двух часов была объявлена воздушная тревога в связи с работой ПВО.

  • Утром 6 октября на подлете с моря в Николаевской области ПВО ликвидировала два дрона Shahed-136 и беспилотник Mohajer-6. 
  • По данным Генштаба, Россия применила против Украины уже 86 дронов-камикадзе Shahed-136, и 60% из них были уничтожены украинскими военными.

Читайте также: "Эти дроны – не супер". Россия наносит удары иранскими Shahed 136: что это и как сбивать

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Одесса пво дрон беспилотник Shahed-136 Mohajer- 6
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 