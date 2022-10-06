ВСУ сбили на юге два иранских дрона-камикадзе Shahed-136 и БПЛА Mohajer-6 — Воздушные Силы

Вооруженные Силы Украины сбили на юге два иранских дрона-камикадзе Shahed-136 и БПЛА Mohajer-6. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

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Известно, что с 09:00 до 11:30 6 октября на подлете с моря в Николаевской области противовоздушная обороны ликвидировала два дрона Shahed-136 и беспилотник Mohajer-6.

СПРАВКА. Shahed-136 — дрон-камикадзе, изготовлен Ираном и впервые представлен в 2020 году. Вероятно, эффективная дальность полета Shahed-136 составляет до 1000 км с возможностью доставлять боевую часть весом 50 кг. Заявлено, что максимальная дальность полета – 2500 км. Летит такой беспилотник на высоте от 60 до 4000 метров с крейсерской скоростью около 180 км/ч. Имеет дельтаобразное крыло. Уничтожить беспилотник можно любым средством противовоздушной обороны, а обнаружить – с помощью радара. Иран производит эти БПЛА для массированного применения по одной или группе целей.

Qods Mohajer-6 — беспилотный летательный аппарат разведки, наблюдения, захвата целей и их выявления, способный нести полезную нагрузку наблюдения или четырех высокоточных боеприпасов.

Иран "сожалеет" о решении Украины понизить уровень отношений в связи с сообщениями о поставках иранских беспилотников в Россию.

В Пентагоне заявили, что иранские беспилотники не стали большим технологическим прорывом для России.

Противовоздушная оборона сбила шесть иранских дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 5 октября.

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Дмитро Гриниченко

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