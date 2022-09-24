UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Иран "сожалеет" о лишении аккредитации посла в Украине. Советуют "не слушать третьих лиц"

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2022, 14:42
Иран
Нассер Канаани (Фото: EPA)

Иран отреагировал на решение Украины лишить аккредитации посла страны из-за поставок беспилотников российской армии Тегераном. Об этом заявил представитель МИД Ирана Нассер Канаани, цитирует его Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Иран "сожалеет" о решении Украины понизить уровень отношений в связи с сообщениями о поставках иранских беспилотников в Россию.

Он "посоветовал" Украине "воздерживаться от влияния третьих лиц, которые стремятся разрушить отношения между двумя странами".

Министерство иностранных дел лишило посла Ирана в Украине аккредитации, а также сократило количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве. Решение принято в ответ на поставки Ираном вооружения армии РФ.

В ведомстве сообщили о поручении президента Владимира Зеленского неотложно отреагировать на факты использования войсками РФ оружия иранского производства.

  • 20 сентября украинская ППО сбила Shahed-136 в Николаевской области.
  • 22 сентября ВСУ двумя ракетами уничтожили сразу четыре российских дрона-камикадзе Shahed-136.
  • 23 сентября Воздушные силы сообщили о ликвидации еще шести дронов иранского производства.

Читайте также: Украина запросила у Израиля разведданные о военной поддержке Ираном армии РФ – Axios

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия Украина война Иран Нассер Канаани
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 