Иран "сожалеет" о лишении аккредитации посла в Украине. Советуют "не слушать третьих лиц"

Иран отреагировал на решение Украины лишить аккредитации посла страны из-за поставок беспилотников российской армии Тегераном. Об этом заявил представитель МИД Ирана Нассер Канаани, цитирует его Reuters.

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По его словам, Иран "сожалеет" о решении Украины понизить уровень отношений в связи с сообщениями о поставках иранских беспилотников в Россию.

Он "посоветовал" Украине "воздерживаться от влияния третьих лиц, которые стремятся разрушить отношения между двумя странами".

Министерство иностранных дел лишило посла Ирана в Украине аккредитации, а также сократило количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве. Решение принято в ответ на поставки Ираном вооружения армии РФ.

В ведомстве сообщили о поручении президента Владимира Зеленского неотложно отреагировать на факты использования войсками РФ оружия иранского производства.

20 сентября украинская ППО сбила Shahed-136 в Николаевской области.

22 сентября ВСУ двумя ракетами уничтожили сразу четыре российских дрона-камикадзе Shahed-136.

23 сентября Воздушные силы сообщили о ликвидации еще шести дронов иранского производства.

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Дмитро Гриниченко

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