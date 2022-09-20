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Подтверждено: россияне сегодня потеряли штурмовик Су-25 и иранский дрон-камикадзе

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 19:37
Подтверждено: россияне сегодня потеряли штурмовик Су-25 и иранский дрон-камикадзе - Фото
Иллюстративное фото (Фото - Стратком ВСУ)

Воздушные силы ВСУ заявили, что 20 сентября средства ПВО Украины сбили росссийский штурмовик Су-25 и беспилотник иранского производства "Shahed-136".

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Примерно в 16.00 часов в Николаевской области средствами ПВО этого же командования был сбит дрон-камикадзе "Shahed-136" иранского производства (оккупанты маркируют его как "Герань-2").

Су-25 был сбит около 17.00 в Херсонской области военнослужащими Одесской бригады воздушного командования "Юг".

16 сентября ВС ВСУ Юрий Игнат впервые подтвердил уничтожение иранских беспилотников, которые Россия использует против Украины. По его данным, речь идет о дроне-камикадзе, фактически "барражирующем боеприпасе". 

По доступным данным, "Shahed-136" имеет вес около 200 кг и размах крыльев 2,5 метра.

Сергій Бережний
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су-25 Shahed-136
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