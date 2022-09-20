Подтверждено: россияне сегодня потеряли штурмовик Су-25 и иранский дрон-камикадзе
Воздушные силы ВСУ заявили, что 20 сентября средства ПВО Украины сбили росссийский штурмовик Су-25 и беспилотник иранского производства "Shahed-136".
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Примерно в 16.00 часов в Николаевской области средствами ПВО этого же командования был сбит дрон-камикадзе "Shahed-136" иранского производства (оккупанты маркируют его как "Герань-2").
Су-25 был сбит около 17.00 в Херсонской области военнослужащими Одесской бригады воздушного командования "Юг".
16 сентября ВС ВСУ Юрий Игнат впервые подтвердил уничтожение иранских беспилотников, которые Россия использует против Украины. По его данным, речь идет о дроне-камикадзе, фактически "барражирующем боеприпасе".
По доступным данным, "Shahed-136" имеет вес около 200 кг и размах крыльев 2,5 метра.
- В июле глава МИД Ирана назвал "беспочвенными" заявления официальных лиц США, что Иран скоро передаст России беспилотники для войны против Украины.
- 30 августа WP узнало, что 19 августа российские грузовые самолеты вылетели из Тегерана с боевыми дронами в Россию.
- 14 сентября британская разведка сообщила, что российские оккупанты, вероятно, начали использовать иранские беспилотники Shahed-136 на войне против Украины.
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