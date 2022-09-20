Подтверждено: россияне сегодня потеряли штурмовик Су-25 и иранский дрон-камикадзе

Воздушные силы ВСУ заявили, что 20 сентября средства ПВО Украины сбили росссийский штурмовик Су-25 и беспилотник иранского производства "Shahed-136".

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Примерно в 16.00 часов в Николаевской области средствами ПВО этого же командования был сбит дрон-камикадзе "Shahed-136" иранского производства (оккупанты маркируют его как "Герань-2").

Су-25 был сбит около 17.00 в Херсонской области военнослужащими Одесской бригады воздушного командования "Юг".

16 сентября ВС ВСУ Юрий Игнат впервые подтвердил уничтожение иранских беспилотников, которые Россия использует против Украины. По его данным, речь идет о дроне-камикадзе, фактически "барражирующем боеприпасе".

По доступным данным, "Shahed-136" имеет вес около 200 кг и размах крыльев 2,5 метра.

В июле глава МИД Ирана назвал "беспочвенными" заявления официальных лиц США, что Иран скоро передаст России беспилотники для войны против Украины.

30 августа WP узнало, что 19 августа российские грузовые самолеты вылетели из Тегерана с боевыми дронами в Россию.

14 сентября британская разведка сообщила, что российские оккупанты, вероятно, начали использовать иранские беспилотники Shahed-136 на войне против Украины.

Сергій Бережний

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