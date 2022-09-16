UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Очень сложная цель". Воздушные силы подтвердили использование Россией иранских дронов

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 11:51
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины подтвердили использование Россией иранских беспилотников. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Что касается Ирана, да, есть данные, что действительно российская армия получает и уже использует. Мы видели уже сбитый один не БПЛА – это Shahed 136", – сказал Игнат.

Он пояснил, что Shahed 136 – это баражирующий боеприпас, фактически дрон-камикадзе.

"Понятно, что цель чрезвычайно сложная, и чтобы сбивать именно такие цели нужны еще дополнительные системы. Кроме того, нужна опять-таки бдительность наших воинов", – подчеркнул Игнат.

Он сказал, что это новые вызовы, но будут выработаны новые средства противостояния им.

  • 12 августа в США подтвердили, что последние недели россияне учатся управлять иранскими БПЛА.
  • 30 августа WP узнало, что 19 августа российские грузовые самолеты вылетели из Тегерана с боевыми дронами в Россию.
  • 14 сентября британская разведка сообщила, что российские оккупанты, вероятно, начали использовать иранские беспилотники Shahed-136 на войне против Украины.
Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Иран беспилотник вс всу Юрий Игнат
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 