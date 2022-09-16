"Очень сложная цель". Воздушные силы подтвердили использование Россией иранских дронов
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины подтвердили использование Россией иранских беспилотников. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.
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"Что касается Ирана, да, есть данные, что действительно российская армия получает и уже использует. Мы видели уже сбитый один не БПЛА – это Shahed 136", – сказал Игнат.
Он пояснил, что Shahed 136 – это баражирующий боеприпас, фактически дрон-камикадзе.
"Понятно, что цель чрезвычайно сложная, и чтобы сбивать именно такие цели нужны еще дополнительные системы. Кроме того, нужна опять-таки бдительность наших воинов", – подчеркнул Игнат.
Он сказал, что это новые вызовы, но будут выработаны новые средства противостояния им.
- 12 августа в США подтвердили, что последние недели россияне учатся управлять иранскими БПЛА.
- 30 августа WP узнало, что 19 августа российские грузовые самолеты вылетели из Тегерана с боевыми дронами в Россию.
- 14 сентября британская разведка сообщила, что российские оккупанты, вероятно, начали использовать иранские беспилотники Shahed-136 на войне против Украины.
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