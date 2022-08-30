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Иран начал поставлять России ударные дроны для войны против Украины – The Washington Post

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 07:12
Иран начал поставлять России ударные дроны для войны против Украины – The Washington Post - Фото
Разведывательно-ударный БПЛА Mohajer-6 (фото — КСИР)

Несмотря на все предостережения, Иран отправил в Россию первую партию боевых беспилотников для использования на войне против Украины: 19 августа российские грузовые самолеты вылетели из Тегерана с дронами, пишет со ссылкой на официальные лица США и союзников The Washington Post.

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По данным разведок Запада, в этой партии военной помощи союзников по новой оси зла было как минимум три типа беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191. Они способны нести боеприпасы для атак против радиолокационных станций (подавление ПВО противника), артиллерии и других военных целей.

У России, имеющей от 1500 до 2000 военных разведывательных БПЛА, относительно мало ударных беспилотников, способных точно поражать цели в глубине вражеской территории. Украина, напротив, с первых недель тотальной войны использовала боевые дроны турецкого производства для уничтожения российской бронетехники, грузовиков и артиллерии.

Издание пишет, что это оружие "может придать значительный импульс военным усилиям России против Украины".

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Между тем, передача дронов "была омрачена техническими проблемами", заявили сотрудники службы безопасности США и союзного правительства: на испытаниях россиян иранские дроны "столкнулись с многочисленными отказами".

"В системе есть несколько ошибок", – сказал сотрудник службы безопасности союзников, правительство которого внимательно следило за передачей. На условиях анонимности и того, что его национальность не будет раскрыта, он добавил, что "россияне недовольны".

Mohajer-6 – БПЛА, способный нести полезную нагрузку многоспектрального наблюдения и/или до четырех высокоточных боеприпасов – ракеты Qaem TV/IR и Almas. Имеет размах крыльев 10 м и длину 5,7 м, сделан из композита. Взлетная масса 600 кг, полезная нагрузка – 100 кг, дальность полета – 200 км, максимальная скорость – 200 км/ч, автономность – 12 часов, потолок – 6000 м. Запускается с взлетно-посадочной полосы и садится на нее же. Есть система автопилота. Может оснащаться средствами радиоэлектронной борьбы. Серийное производство началось в феврале 2018 года.

Shahed-129 — разведывательно-ударный БПЛА с двигателем Rotax 914 75 кВт большой продолжительности полета (автономность 24 часа). Похож по размеру, форме и назначению на американский MQ-1 Predator. Несет до 400 кг полезной нагрузки, длина – 8 м, размах крыльев – 16 м, высота – 3,1 м. Крейсерская скорость – 150 км/ч, боевая дальность – 1700 км, полная – 3400 км, потолок – 7300 м. Может вооружаться 4 бомбами Sadid-345. Стоимость единицы – $7,5 млн.



Shahed Saegheh (Shahed-191) – ударный беспилотник по схеме "летающее крыло". Основан на БПЛА RQ-170, который был захвачен Ираном в 2011 году, но меньше по размерам и существенно отличается от американского. Технические характеристики неизвестны, но у него нет видимой системы целеуказания/оптической системы. Считается, что размах крыльев около 6-7 м. Иранские госСМИ утверждают, что дрон может нести 4 высокоточные противотанковые управляемые ракеты Sadid-1. Крейсерская скорость – 300 км/ч, время работы – 4,5 часа, дальность – 450 км, полезная нагрузка – 50 кг.

Издание со ссылкой на представителей администрации США пишет, что Иран намерен передать РФ "сотни БПЛА различных типов", и отмечает – дальнейшее укрепление военных связей Ирана и РФ "само по себе является тревожным событием для США и их союзников".

Евгений Пилипенко
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