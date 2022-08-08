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Иран отрицает возможность России использовать его спутник для войны в Украине

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2022, 02:51
Иран отрицает возможность России использовать его спутник для войны в Украине - Фото
Байконур (Фото: EPA)

Иранские эксперты с первого дня будут контролировать спутник, который Россия должна запустить для Ирана на следующей неделе. Тегеран опроверг информацию о том, что его спутник будет использован Москвой для усиления наблюдения за военными целями в Украине. Об этом говорится в заявлении Иранского космического агентства (ИКА).

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"Все распоряжения, связанные с управлением и эксплуатацией этого спутника, будут выполняться и отдаваться с первого дня и сразу после запуска иранскими специалистами, базирующимися на иранских... космических базах", – заявили в ИКА.

Спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям" будет отправлен на орбиту ракетой "Союз" с космодрома Байконур в Казахстане 9 августа.

В материале The Washington Post от 4 августа утверждалось, что Россия планирует несколько месяцев или дольше использовать спутник для помощи своим военным усилиям в Украине, прежде чем позволить Ирану взять его под свой контроль.

ИКА отвергло это заявление как не соответствующее действительности и заявило, что ни одна третья страна не может получить доступ к информации, отправленной спутником, из-за его зашифрованного алгоритма.

В ИКА настаивают, что "Хайям" непригоден для военных целей других стран.

Его снимки будут использованы для улучшения управления и планирования в различных областях сельского хозяйства, природных ресурсов, окружающей среды, водных ресурсов, шахт и пограничного контроля.

Читайте также: Россия все еще намерена получить от Ирана ударные дроны для применения в Украине – ISW

Наталия Медведева
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спутник Иран космос байконур хайам
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