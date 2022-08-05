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Россия планирует запустить иранский спутник и шпионить за Украиной – The Washington Post

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 06:42
Россия планирует запустить иранский спутник и шпионить за Украиной – The Washington Post - Фото
Владимир Путин и Ибрахим Раиси (фото - ЕРА)

Россия планирует шпионить за Украиной с помощью иранского разведывательного спутника "Хайам", который она намерена запустить в ближайшие дни. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на западных официальных лиц, знакомых с вопросом.

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Агентство Роскосмос заявило, что планирует запустить спутник 9 августа с космодрома в Байконуре с помощью ракеты "Союз".

Иран планирует использовать его для шпионажа на Ближнем Востоке. РФ согласилась построить для "Хайама" систему "Канопус-V" – она будет оснащена камерой высокого разрешения, которая позволит Тегерану практически непрерывно следить за важными объектами в Иране и Персидском заливе.

При этом два западных чиновника рассказали журналистам, что РФ сообщила Ирану о намерении самостоятельно использовать спутник для наблюдения за целями в Украине в течение нескольких месяцев или дольше.

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Западные представители силовых ведомств отметили, что камера спутника имеет разрешение 1,2 метра. Это не то качество, которое есть у американских высококлассных разведывательных спутников или частных поставщиков изображений из космоса.

Но это существенно расширяет возможности Ирана, в частности из-за возможности "поручить" новому спутнику вести непрерывный контроль за выбранными местами, отмечают официальные лица.

Посольство РФ в Вашингтоне отказалось комментариев. В администрации президента США Джо Байдена сказали, что следят за усилиями Ирана по созданию спутников, однако отказались говорить по сути о предстоящем запуске и планах России использовать "Хайам" для войны в Украине.

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Марк Сировой
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The Washington Post Россия спутник Иран хайам
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