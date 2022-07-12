Иран планирует поставить России боевые беспилотники – AP

Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ему сотни беспилотных летательных аппаратов, для использования в войне в Украине. Об этом сообщает AP со ссылкой на советника США по национальной безопасности Джейка Салливана.

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По словам Салливана, неясно, предоставил ли уже Иран какие-либо из беспилотных систем России, но у США есть информация, указывающая на то, что Иран готовится обучить российские войска их использованию уже в этом месяце.

"Наша информация указывает на то, что иранское правительство готовится предоставить России до нескольких сотен БПЛА, включая БПЛА, способных нести вооружение, в ускоренном порядке", – заявил Салливан 11 июля.

Представитель Белого дома отметил, что Иран предоставил аналогичные беспилотники йеменским повстанцам-хуситам для нападения на Саудовскую Аравию до того, как в начале этого года было достигнуто прекращение огня.

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Наталия Медведева

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