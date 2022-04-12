UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия получает контрабандное оружие из Ирака для войны в Украине – The Guardian

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2022, 08:35
Россия получает контрабандное оружие из Ирака для войны в Украине – The Guardian - Фото
Иллюстративное фото - ЕРА

Россия для войны в Украине получает вооружение из Ирака с помощью иранских сетей контрабанды оружия. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в разведке и поддерживаемых Ираном иракские формирования.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным издания, из Ирака в Россию были отправлены РПГ и противотанковые ракеты, а также реактивные системы залпового огня. Кроме того, Тегеран подарил Москве иранский ракетный комплекс Bavar 373, похожий на российский С-300.

В издании отмечают, что шиитское формирование "Хашд аль-Шааби" 26 марта отправило в Иран РПГ и противотанковые ракеты, а 1 марта – разобранные на части две РСЗО Astros II бразильской разработки.

Затем, пишут журналисты, три грузовых судна (два под российским флагом и одно под иранским) пересекли Каспийское море – из иранского порта Бендер-Энзели в Астрахань.

Использование преступного мира, занимающегося незаконным оборотом оружия, будет означать резкий сдвиг в российской стратегии, ведь Москва вынуждена все больше опираться на Иран в условиях санкций, пишут журналисты.

Читайте также: Потери России в Украине превысили 19 500 человек – Генштаб ВСУ

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Иран оружие ирак контрабанда армия рф войска россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 