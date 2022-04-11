Потери России в Украине превысили 19 500 человек – Генштаб ВСУ
Боевые потери России в Украине превысили 19500 военных, сообщил в понедельник Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. За последние сутки количество погибших россиян в результате войны увеличилось примерно на 200 человек.
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Потери врага с 24 февраля по 11 апреля:
личного состава – около 19 500 человек (+200);
танков – 725 (+3);
боевых бронированных машин – 1923 (+12);
артиллерийских систем – 347 (+5);
РСЗО – 111 (+3);
средств ПВО – 55(-);
самолетов – 154 (+3);
вертолетов – 137 (-);
автомобильной техники – 1387 (+2);
кораблей/катеров – 7(-);
цистерн из ГСМ – 76 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 119 (+7);
специальной техники – 25 (-);
пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (-)
Оценки Генерального штаба ориентировочные, так как подсчет потерь осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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