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Потери России в Украине превысили 19 500 человек – Генштаб ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 08:53
Потери России в Украине превысили 19 500 человек – Генштаб ВСУ - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Боевые потери России в Украине превысили 19500 военных, сообщил в понедельник Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. За последние сутки количество погибших россиян в результате войны увеличилось примерно на 200 человек.

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Потери врага с 24 февраля по 11 апреля:

личного состава – около 19 500 человек (+200);

танков – 725 (+3);

боевых бронированных машин – 1923 (+12);

артиллерийских систем – 347 (+5);

РСЗО – 111 (+3);

средств ПВО – 55(-);

самолетов – 154 (+3);

вертолетов – 137 (-);

автомобильной техники – 1387 (+2);

кораблей/катеров – 7(-);

цистерн из ГСМ – 76 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 119 (+7);

специальной техники – 25 (-);

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (-)

Оценки Генерального штаба ориентировочные, так как подсчет потерь осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Андрей Водяный
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Генштаб ВСУ война с россией потери врага
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