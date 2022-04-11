Потери России в Украине превысили 19 500 человек – Генштаб ВСУ

Боевые потери России в Украине превысили 19500 военных, сообщил в понедельник Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. За последние сутки количество погибших россиян в результате войны увеличилось примерно на 200 человек.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Потери врага с 24 февраля по 11 апреля:

личного состава – около 19 500 человек (+200);

танков – 725 (+3);

боевых бронированных машин – 1923 (+12);

артиллерийских систем – 347 (+5);

РСЗО – 111 (+3);

средств ПВО – 55(-);

самолетов – 154 (+3);

вертолетов – 137 (-);

автомобильной техники – 1387 (+2);

кораблей/катеров – 7(-);

цистерн из ГСМ – 76 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 119 (+7);

специальной техники – 25 (-);

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (-)

Оценки Генерального штаба ориентировочные, так как подсчет потерь осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.