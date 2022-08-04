Россия все еще намерена получить от Ирана ударные дроны для применения в Украине – ISW

Москва прилагает серьезные усилия для укрепления отношений с Тегераном, чтобы добиться его согласия на поставку армии РФ ударных беспилотников. Об этом пишет сегодня Институт исследования войны (ISW).

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Россия, по всей вероятности, намерена закрепить свои связи с Ираном, чтобы получить от него боевые дроны для применения их против Украины, считают эксперты.

Они указывают, что 3 августа Роскосмос объявил о планах запуска 9 августа на орбиту иранского спутника дистанционного зондирования Земли "Хайям". ISW считает, что это может быть аванс Тегерану за дипломатическую или даже за прямую военную поддержку России.

ISW отмечает, что Иран обладает огромным арсеналом баллистических ракет и мощностями для их производства и что он может предоставить их России в обмен на экономическое и военное сотрудничество.

Вчера ISW допустил возможность, что Иран уже отправил в Россию первую партию своих беспилотников и рассчитывает на получение в ответ российских военных самолетов Су-35.

26 июня сообщалось, что Иран провел второе испытание собственной космической ракеты-носителя "Зульджана".

16 июля появились данные разведки США, что российские официальные лица как минимум дважды вылетали в Иран, чтобы договориться о приобретении ударных беспилотников.

26 июля в Белом доме заявили, что не видят "никаких признаков" закупки Россией иранских беспилотников. Госдеп США обещал ввести санкции против Ирана в случае поставки БПЛА В Россию.

Сергей Бережной

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