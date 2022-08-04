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Россия все еще намерена получить от Ирана ударные дроны для применения в Украине – ISW

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2022, 08:15
Россия все еще намерена получить от Ирана ударные дроны для применения в Украине – ISW - Фото
Иллюстративное фото - иранский беспилотник Qasif (Фото - Flickr/Kubu Raya Pos)

Москва прилагает серьезные усилия для укрепления отношений с Тегераном, чтобы добиться его согласия на поставку армии РФ ударных беспилотников. Об этом пишет сегодня Институт исследования войны (ISW).

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Россия, по всей вероятности, намерена закрепить свои связи с Ираном, чтобы получить от него боевые дроны для применения их против Украины, считают эксперты.

Они указывают, что 3 августа Роскосмос объявил о планах запуска 9 августа на орбиту иранского спутника дистанционного зондирования Земли "Хайям". ISW считает, что это может быть аванс Тегерану за дипломатическую или даже за прямую военную поддержку России.  

ISW отмечает, что Иран обладает огромным арсеналом баллистических ракет и мощностями для их производства и что он может предоставить их России в обмен на экономическое и военное сотрудничество.

Вчера ISW допустил возможность, что Иран уже отправил в Россию первую партию своих беспилотников и рассчитывает на получение в ответ российских военных самолетов Су-35. 

Сергей Бережной
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Иран БПЛА ударные дроны isw
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