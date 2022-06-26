Иран провел второе испытание ракеты-носителя собственного производства – Reuters

Иран провел второе испытание собственной космической ракеты-носителя "Зульджана". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение.

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Представитель министерства обороны Ирана сказал в эфире государственного телевидения, что на основе данных, полученных в ходе этого испытания "Зульджаны", будет запущен третий этап разработки ракеты-носителя.

"Зульджана" — трехступенчатая ракета-носитель, которая использует комбинацию твердотопливных и жидкостных разгонных блоков.

Агентство подчеркивает, что из заявления чиновника неясно, было ли испытание успешным.

В прошлом году США выражали обеспокоенность в связи с первым успешным запуском иранской ракеты-носителя, так как разработка Тегераном космических технологий может привести к созданию им собственных межконтинентальных ракет, пригодных в том числе для доставки ядерных зарядов.

В 2019 году Иран официально начал выход из ядерной сделки.

В июне 2021 года заявлялось, что Иран начал обогащение урана до 60%, это близко к оружейному уровню.

В феврале 2021 года президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не снимет санкции с Ирана, пока тот не остановит обогащение урана за рамками ядерной сделки 2015 года.

12 июня сообщалось, что Тегеран существенно увеличил темпы обогащения урана и отключил камеры мониторинга МАГАТЭ на ключевых ядерных объектах страны.

Сергей Бережной

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