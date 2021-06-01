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Иран начал обогащение урана на почти оружейном уровне, объем запасов превышен в 16 раз

01.06.2021, 09:56
Иран начал обогащение урана на почти оружейном уровне, объем запасов превышен в 16 раз - Фото
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Фото: EPA)

Иран начал обогащение урана до 60%, это близко к оружейному уровню, сообщает DW со ссылкой на заявление МАГАТЭ.

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Иран произвел 2,4 кг обогащенного до 60% урана, в целом в распоряжении страны находится более 3,2 тонн урана, обогащенного до разного уровня. Это в 16 раз больше, чем разрешено ядерным соглашением 2015 года.

По условиям соглашения Иран может обогащать уран только до 4%, этого уровня достаточно для использования на АЭС. Для создания ядерного оружия нужен уран, обогащенный до 90%. "60% – это почти класс оружия", – отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает Financial Times.

По информации МАГАТЭ, Иран перешел к обогащению урана до 60% в апреле 2021 года. С этого же времени Иран закрыл доступ МАГАТЭ к данным и снимкам с ядерных объектов из-за завершения срока действия соглашения об этом.

По словам Гросси, иранские ядерные материалы находятся в незадекларированных местах, их расположение неизвестно МАГАТЭ.

  • 15 мая 2019 года Иран начал выход из ядерной сделки и возобновил работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке. В июне 2020-го объемы обогащенного урана в Иране в восемь раз превысили лимиты, установленные соглашением 2015 года.
  • 4 января 2021-го Иран начал обогащать уран до 20%, по условиям ядерной сделки этот уровень не должен превышать 4%.
  • 7 февраля президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не снимет санкции с Ирана, пока тот не остановит обогащение урана за рамками ядерной сделки 2015 года. 

Денис Юдин
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Иран обогащение урана ядерная сделка МАГАТЭ
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