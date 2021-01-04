Самое серьезное нарушение сделки. Иран возобновил обогащение урана до 20% чистоты

Иран возобновил обогащение урана до 20% чистоты – это самое серьезное нарушение ядерной сделки 2015 года. Об этом сообщает BBC.

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В декабре 2020-го эксперты Ассоциации по контролю над вооружениями заявляли, что 120 кг урана с обогащением до 20% – это примерно половина того количества урана, которое при обогащении до оружейного качества (90% или более) необходимо для создания одной ядерной бомбы.

Как отмечается, сегодня, 4 января, глобальный наблюдательный орган по ядерной безопасности подтвердил, что процесс начался на подземном заводе в Фордо.

Представитель Европейского союза Питер Стано заявил, что этот шаг Ирана представляет собой "значительный отход Ирана от ядерных обязательств по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий – ред.) с серьезными последствиями".

Низкообогащенный уран, который обычно имеет чистоту U-235 3-5%, может использоваться для производства топлива для коммерческих атомных электростанций.

Высокообогащенный уран имеет концентрацию 20% и более и используется в исследовательских реакторах. Обогащенный уран можно использовать для изготовления реакторного топлива, а также ядерных бомб.

Согласно ядерной сделке, Ирану было разрешено обогащать уран только до 3,67% чистоты; складировать не более 300 кг материала; эксплуатировать не более 5060 самых старых и наименее эффективных центрифуг; и от него потребовали полностью прекратить обогащение в Фордо.

Но Иран предпринял шаги по "уменьшению" этих обязательств с тех пор, как Трамп восстановил санкции США, чтобы вынудить его вести переговоры об изменении соглашения.

Эти шаги включали создание запасов низкообогащенного урана, производство урана с обогащением 4,5%, перезапуск усовершенствованных центрифуг и возобновление деятельности по обогащению в Фордо.

27 ноября 2020-го недалеко от Тегерана был убит ведущий ученый ядерной программы Мохсен Фахризаде, известный как "отец иранской ядерной бомбы".

Президент Ирана Хасан Рухани обвинил в его убийстве Израиль и заявил, что это не замедлит развитие иранской ядерной программы.

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Наталия Медведева

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