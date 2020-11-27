В Иране убит лидер ядерной программы: фото (18+)

Сегодня, 27 ноября, недалеко от Тегерана был убит ведущий ученый иранской ядерной программы Мохсен Фахризаде. Об этом сообщает информагентство Ирана в Twitter Press TV.

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По информации иранских СМИ, Фахризаде погиб в результате нападения неизвестных, которые взорвали автомобиль вблизи машины, в которой ехал ученый, а потом расстреляли его и его спутников, по некоторым данным – родственников.

Погибли несколько человек, личности некоторых пока не установлены. Фахризаде был тяжело ранен и умер в больнице.

Как отмечается, ведущий ученый был убит в округе Абсард недалеко от Дамаванда, в 60 км к востоку от Тегерана.

Иранские СМИ напоминают, что Фахризаде был единственным ученым Ирана, имя которого публично называл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Сообщается, что за последние годы совершалось несколько попыток убийства Фахризаде, но все они были неудачными.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал в Twitter, что в этом убийстве есть "серьезные указания на участие Израиля".

Мохсен Фахризаде родился в 1958 году в иранском городе Кум. В 2015 году New York Times сравнила его с Дж. Робертом Оппенгеймером, физиком, руководившим Манхэттенским проектом, который во время Второй мировой войны создал первое атомное оружие.

По данным СМИ, над ядерной программой Ирана он начал работать в 1989 году. Это был проект "Амад", закрытый в 2003-ем.

Фахризаде был руководителем центра исследований при министерстве обороны Ирана. По мнению наблюдателей ООН по ядерной безопасности и разведслужб США, Фахризаде вновь возглавил скоординированную секретную программу по созданию ядерного оружия в Иране, которая была заморожена в 2003 году.

"Если Иран когда-либо решит использовать оружие, Фахризаде будет известен как отец иранской бомбы", – сказал агентству Reuters в 2014 году один западный дипломат.

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Наталия Медведева

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