В Иране уничтожен организатор взрывов посольств США, в которых погибли 224 человека – NYT

По данным NYT, Абдалла Ахмед Абдалла был убит израильскими агентами по запросу США

В Иране уничтожен Абдалла Ахмед Абдалла, известный также, как Абу Мухамма аль-Масри, который был одним из организаторов терактов у посольств США в 1998 году. Об этом сообщает New York Times, со ссылкой на источники в разведке.

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Перед посольствами США в Найроби (Кения) и Дар-эс-Саламе (Танзания) были взорваны мощные бомбы – в результате терактов погибли 224 человека, включая 12 американцев, более 4500 получили ранения и контузии.

По данным NYT, три месяца назад аль-Масри убили израильские агенты, которые действовали по запросу США. Эта информация держалась в секрете.

Как сообщается, террорист был ликвидирован в Тегеране на улице, когда ехал в автомобиле. Вместе с ним застрелили его дочь Мириам – вдову сына Усамы бен Ладена Хамзы бен Ладена.

Ликвидация была осуществлена двумя агентами на мотоцикле 7 августа – в годовщину нападения на посольство. В аль-Масри стреляли из пистолета с глушителем – было произведено пять выстрелов.

Выходец из Египта, 58-летний Абдалла Ахмед Абдалла в последние годы считался вторым человеком в иерархии Аль-Каиды. Террориста разыскивало ФБР, предлагая $10 млн за информацию, которая привела бы к его поимке.

По причинам, которые до сих пор непонятны, Аль-Каида не объявила о смерти одного из своих высших руководителей, иранские официальные лица это скрыли, и ни одна страна публично не взяла на себя ответственность за это.

По состоянию на 13 ноября фотография аль-Масри все еще находилась в списке самых разыскиваемых ФБР.

Как отмечается, то, что он жил в Иране – удивительно, ведь Иран и Аль-Каида – заклятые враги. Иран – мусульманская теократия шиитов, и Аль-Каида – суннитская мусульманская джихадистская группа, воевали друг с другом в Ираке и других местах.

Представители американской разведки заявляют, что аль-Масри "удерживали" в Иране с 2003 года, но как минимум с 2015 года он свободно жил в престижном пригороде Тегерана Пасдаран.

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Наталия Медведева

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