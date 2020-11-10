Разведка Афганистана сообщает о ликвидации главаря Аль-Каиды – его якобы прятал Талибан

Талибан дал обязательства перед США о разрыве связей с террористами

Национальное управление безопасности Афганистана заявило о ликвидации одного из лидеров террористической группировки Аль-Каида во время операции в провинции Фарах. Об этом сообщает Reuters.

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Разведка обвинила исламистское движение Талибан в том, что они укрывали высокопоставленного террориста, пишет агентство. Талибы заявили, что изучают этот вопрос.

Сообщается, что по подписанному с США соглашению Талибан согласился разорвать связи с международными группировками боевиков, включая Аль-Каиду.

СПРАВКА. США вторглись в Афганистан через несколько недель после сентябрьских атак в 2001 году. За терактами стояла "Аль-Каида", которая тогда находилась в Афганистане. Талибы были отстранены от власти, но стали повстанческой силой, которая к 2018 году действовала более чем в двух третях страны. Более 2400 американских солдат погибли во время конфликта.

В феврале 2020 года США и движение Талибан подписали в столице Катара Дохе мирное соглашение, которое должно стать шагом к окончанию войны в Афганистане.

В марте этого года США начали выводи войск из страны. В июле американцы заявили о сокращении численность военного контингента до 8600 военных.

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Станислав Стороженко

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