Сделка с Талибаном. Военные США ушли с пяти баз в Афганистане
США вывели войск из Афганистана после мирного соглашения с Талибаном. Количество солдат сократилось до 8600
Афганистане и сократили численность военного контингента в Афганистане и покинули пять военных баз в провинциях Гильменд, Урузган, Пактика и Лагман в рамках соглашения с Талибаном, которое было подписано 29 февраля 2020 в столице Катара. Об этом сообщает Anadolu.
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Численность войск США сокращена с 14000 до 8600 бойцов, а базы переданы афганским военным. Эту информацию подтвердил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
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"Мы продолжим необходимые меры для защиты себя, наших союзников и партнеров, а также национальных интересов США. Мы продолжим выполнять нашу контртеррористическую миссию, - сказал Хоффман.
СПРАВКА. США вторглись в Афганистан через несколько недель после сентябрьских атак в 2001 году. За терактами стояла "Аль-Каида", которая тогда находилась в Афганистане. Талибы были отстранены от власти, но стали повстанческой силой, которая к 2018 году действовала более чем в двух третях страны.
Более 2400 американских солдат погибли во время конфликта.
- 29 февраля США и Талибан подписали мирное соглашение.
- 4 марта США нанесли воздушный удар в ответ на нападение талибов на афганские силы в провинции Гильменд. Трамп призвал к деэскалации.
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