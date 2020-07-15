Сделка с Талибаном. Военные США ушли с пяти баз в Афганистане

США вывели войск из Афганистана после мирного соглашения с Талибаном. Количество солдат сократилось до 8600

Афганистане и сократили численность военного контингента в Афганистане и покинули пять военных баз в провинциях Гильменд, Урузган, Пактика и Лагман в рамках соглашения с Талибаном, которое было подписано 29 февраля 2020 в столице Катара. Об этом сообщает Anadolu.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

Численность войск США сокращена с 14000 до 8600 бойцов, а базы переданы афганским военным. Эту информацию подтвердил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Смотрите также: Суд в Гааге одобрил расследование действий США в Афганистане, Вашингтон возмущен

"Мы продолжим необходимые меры для защиты себя, наших союзников и партнеров, а также национальных интересов США. Мы продолжим выполнять нашу контртеррористическую миссию, - сказал Хоффман.

СПРАВКА. США вторглись в Афганистан через несколько недель после сентябрьских атак в 2001 году. За терактами стояла "Аль-Каида", которая тогда находилась в Афганистане. Талибы были отстранены от власти, но стали повстанческой силой, которая к 2018 году действовала более чем в двух третях страны. Более 2400 американских солдат погибли во время конфликта.

29 февраля США и Талибан подписали мирное соглашение .

США нанесли воздушный удар в ответ на нападение талибов на афганские силы в провинции Гильменд . Трамп призвал к деэскалации. 4 марта

Читайте также: Союзники в Афганистане убили больше гражданских чем Талибан - ООН

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.