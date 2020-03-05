Суд в Гааге одобрил расследование действий США в Афганистане, Вашингтон возмущен

Майкл Помпео (фото - ЕРА)

Судьи Международного уголовного суда в Гааге санкционировали масштабное расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных сторонами вооруженного противостояния в Афганистане. Об этом сообщает New York Times.

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В соответствии с принятым Гаагским трибуналом решением, расследование будет касаться действий правительственных сил Афганистана, боевиков движения Талибан, а также военных США и представителей американских спецслужб.

Речь идет прежде всего о пытках, жестоком обращении, оскорблении личного достоинства, изнасиловании и сексуальном насилии в отношении лиц, содержащихся под стражей в связи с конфликтом в Афганистане и других местах, преимущественно в период 2003-2004 годов.

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал сам МКС "непонятной политической институцией, которая маскируется под орган правосудия". Помпео напомнил, что решение Гаагского трибунала принято через несколько дней после подписания США мирного соглашения по Афганистану.

Помпео заверил, что Соединенные Штаты "примут все необходимые меры для защиты граждан от этого предательского, незаконного, так называемого суда". Он также заявил, что Гаагский трибунал превратился в "орудие политической вендетты".

15 марта 2019 года сообщалось, что США вводят ограничения на выдачу виз лицам, участвующим в расследованиях в отношении военных США и их союзников в МУС, а также грозят предпринять дополнительные шаги, в том числе экономические санкции.

12 апреля 2019-го Палата предварительного производства II Международного уголовного суда единогласно отклонила просьбу прокурора о начале расследования предполагаемых преступлений против человечности и военных преступлений в Афганистане.

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