Президенты США так не поступали. Трамп поговорил по телефону с лидером Талибана

Дональд Трамп (Фото: Joyce N. Boghosian/flickr The White House)

Сегодня, 3 марта, президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с главным переговорщиком Талибана, одним из лидеров движения муллой Барадаром Ахундом. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что это стало первым известным прямым контактом между президентом США и лидером движения Талибан.

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Сообщается, что разговор состоялся, поскольку усилия США по установлению мира в Афганистане оказались под угрозой из-за спора об освобождении заключенных.

Телефонный звонок, о котором сначала сообщил в Twitter представитель талибов, а затем подтвердил Трамп, состоялся через три дня после того, как Барадар и специальный посланник США Залмай Халилзад подписали соглашение о выводе сил США из Афганистана.

США начали войну в Афганистане после атаки террористов 11 сентября 2001 года. Талибан борется с американскими присутствием в стране. В войне погибли более 3500 военнослужащих США и их союзников, также погибли десятки тысяч афганцев. Война обошлась США в $2 трлн.

29 февраля США и Талибан подписали мирное соглашение . Количество американских солдат должно быть сокращено с 13 000 до 8600 человек. Однако Трамп заверяет, что США смогут вернуть войска в случая срыва договоренностей.

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