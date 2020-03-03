Президенты США так не поступали. Трамп поговорил по телефону с лидером Талибана

Сегодня, 3 марта, президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с главным переговорщиком Талибана, одним из лидеров движения муллой Барадаром Ахундом. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что это стало первым известным прямым контактом между президентом США и лидером движения Талибан.
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Сообщается, что разговор состоялся, поскольку усилия США по установлению мира в Афганистане оказались под угрозой из-за спора об освобождении заключенных.
Телефонный звонок, о котором сначала сообщил в Twitter представитель талибов, а затем подтвердил Трамп, состоялся через три дня после того, как Барадар и специальный посланник США Залмай Халилзад подписали соглашение о выводе сил США из Афганистана.
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