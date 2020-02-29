Трамп: Я лично встречусь с лидерами Талибана

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с лидерами движения Талибан в "недалеком будущем". Об этом он сообщил сегодня, комментируя мирное соглашение с талибами, передает Reuters.
Трамп не уточнил, где он будет встречаться с лидерами Талибана, который борется с американским присутствием в Афганистане с момента начала войны в 2001 году.
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Сделку с Талибаном уже раскритиковал экс-советник Трампа по нацбезопансоти Джон Болтон, заявив, что легитимизация талибов "даст неверный сигнал террористам из ИГИЛ и Аль-Каиды, а также врагам Америки". Трамп критику отверг, сказав, что никто не должен критиковать мирное соглашение после 19 лет войны.
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