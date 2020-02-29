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Трамп: Я лично встречусь с лидерами Талибана

Трамп: Я лично встречусь с лидерами Талибана - Фото
Дональд Трамп (Фото: Tia Dufour/flickr The White House)
29.02.2020, 23:07

Президент США Дональд Трамп хочет встреич с лидерами движения Талибан, которое противостоит США в Афганистане с 2001 года

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с лидерами движения Талибан в "недалеком будущем". Об этом он сообщил сегодня, комментируя мирное соглашение с талибами, передает Reuters.

Трамп не уточнил, где он будет встречаться с лидерами Талибана, который борется с американским присутствием в Афганистане с момента начала войны в 2001 году.

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Сделку с Талибаном уже раскритиковал экс-советник Трампа по нацбезопансоти Джон Болтон, заявив, что легитимизация талибов "даст неверный сигнал террористам из ИГИЛ и Аль-Каиды, а также врагам Америки". Трамп критику отверг, сказав, что никто не должен критиковать мирное соглашение после 19 лет войны.

  • США начали войну в Афганистане после атаки террористов 11 сентября 2001 года. Талибан борется с американскими присутствием в стране. В войне погибли более 3500 военнослужащих США и их союзников, также погибли десятки тысяч афганцев. Война обошлась США в $2 трлн.
  • Сегодня США и Талибан подписали мирное соглашение. Количество американских солдат должно быть сокращено с 13 000 до 8600 человек. Однако Трамп заверяет, что США смогут вернуть войска в случая срыва договоренностей.

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Марк Сировой
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