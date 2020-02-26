Трамп продлил действие чрезвычайной ситуации в США из-за войны в Украине

Дональд Трамп (Фото: Tia Dufour/flickr The White House)

25 февраля президент США Дональд Трамп продлил на год действие чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности США в связи с угрозами, которые стоят перед Украиной. Об этом говорится в сообщении, распространенном Белым домом.

В заявлении, подписанном Трампом, отмечается, что угрозы, которые стали основанием для введения чрезвычайного положения, по прежнему существуют.

Чрезвычайное положение, введенное в 2014 году и ежегодно продлевавшееся указами президента США, обосновано тем, что "действия и политика правительства Российской Федерации по Украине подрывают демократические процессы и институты в Украине; угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, способствуют незаконному присвоению ее активов". К таким действиям относятся и попытки России аннексировать Крым, и применение силы в Украине.

Этот документ будет опубликован в Федеральном реестре США.

Решение о чрезвычайном положении в сфере национальной безопасности США в отношении Украины было принято 6 марта 2014 года и является основанием для дальнейших действий исполнительной ветви власти США по введению санкций, связанных с ситуацией в Украине.

16 марта и 20 марта 2014 года президент США издал приказы 13661 и 13662, которыми расширил сферу чрезвычайного положения.

20 февраля США в годовщину начала оккупации украинского Крыма российскими войсками заявили , что не признают и не будут признавать претензии Кремля на Крымский полуостров.

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Справка. Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Евросоюз и США ввели против РФ персональные и секторальные санкции.