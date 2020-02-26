Крим - це Україна: посольство США опубликовало обращение: видео

Посольство США в Украине опубликовало видеообращение своих сотрудников, высказывающих поддержку территориальной целостности Украины.

В записи приняли участие атташе во вопросам армии и обороны Томас Воффорд, заместитель пресс-атташе Кристин Хокинс, атташе по вопросам культуры Шон О'Хара и советник по экономическим вопросам Меган Боулдин. Все они выступили на украинском языке.

Дипломаты рассказали, что шесть лет назад, занимая другие должности, они с тревогой восприняли новости об агрессии России, проводили анализ ее действий, дискутировали с коллегами о том, как США могут помочь Украине. Они осудили действия РФ и завершили обращение словами "Крим - це Україна".

20 февраля США в годовщину начала оккупации украинского Крыма российскими войсками заявили , что не признают и не будут признавать претензии Кремля на Крымский полуостров.

Сегодня президент Владимир Зеленский выступил с инициативой введения Дня сопротивления оккупации Крыма, который будет ежегодно отмечаться 26 февраля.

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