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Трамп на год продлил санкции против России из-за оккупации Крыма

Трамп на год продлил санкции против России из-за оккупации Крыма - Фото
Дональд Трамп (Фото: Shealah Craighead/flickr The White House)
26.02.2020, 06:43

В Белом доме подчеркнули, что Россия, ее действия и политика, и в дальнейшем несут угрозу национальной безопасности и внешней политике США

Президент США Дональд Трамп на год продлил санкции против России из-за оккупации Крыма. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Трамп объяснил свое решение тем, что Россия, ее действия и политика, и в дальнейшем несут угрозу нацбезопасности и внешней политике США.

"Действия и политика правительства РФ, включая аннексию Крыма и применение силы в Украине, продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности и внешней политике США. Поэтому я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное в указе 13660", - говорится в сообщении.

Справка. Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Евросоюз и США ввели против РФ персональные и секторальные санкции.

 Читайте также: США готовят информвойну против РФ: Путина трогать не будут - WP

Арина Толина
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