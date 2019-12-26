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США готовят информвойну против РФ: Путина трогать не будут - WP

США готовят информвойну против РФ: Путина трогать не будут - WP - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.сom
26.12.2019, 09:40

Цель информвойны – не допустить российского вмешательства в выборы американского президента

Киберкомандование США (CyberCom) разрабатывает тактику информвойны с Россией, чтобы противодействовать возможному вмешательству Кремля в выборы 2020 года. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что меры будут приняты против высокопоставленных чиновников, руководителей спецслужб и, возможно, некоторых олигархов. Президента же РФ Владимира Путина кампания, скорее всего, не затронет, поскольку в CyberCom считают такой шаг "слишком провокационным".

По данным издания, Киберкомандование будет предупреждать высокопоставленных лиц, что их конфиденциальная информация может быть использована и обнародована, если российское влияние на выборы не прекратится. Также CyberCom может сеять распри среди российских элит.

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