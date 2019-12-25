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Противостоять РФ. США планируют глобальную передислокацию войск

Противостоять РФ. США планируют глобальную передислокацию войск - Фото
Армия США (фото - army.mil)
25.12.2019, 16:00

По данным The New York Times, министр обороны Марк Эспер рассматривает возможность сокращения американского присутствия в Африке и на Ближнем Востоке

В Пентагоне обсуждается идея сократить число миссий, ведущих борьбу с отдаленными террористическими группами, и вместо этого сосредоточиться на противостоянии с так называемыми большими державам, таким как Россия и Китай. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Минобороны США.

По данным издания, глава Пентагона Марк Эспер, сейчас взвешивает возможность сокращения или полного выведения контингента из стран Африки. Речь идет о Нигере, Буркина-Фасо и Мали. Также Эспер хочет в два раза сократить пятитысячный контингент в Ираке и на треть 13-тысячный в Афганистане.

  • Ранее Эспер назвал Россию "самой большой проблемой безопасности" для США.

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армия США Марк Эспер пентагон
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