Противостоять РФ. США планируют глобальную передислокацию войск

Армия США (фото - army.mil)

В Пентагоне обсуждается идея сократить число миссий, ведущих борьбу с отдаленными террористическими группами, и вместо этого сосредоточиться на противостоянии с так называемыми большими державам, таким как Россия и Китай. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Минобороны США.

По данным издания, глава Пентагона Марк Эспер, сейчас взвешивает возможность сокращения или полного выведения контингента из стран Африки. Речь идет о Нигере, Буркина-Фасо и Мали. Также Эспер хочет в два раза сократить пятитысячный контингент в Ираке и на треть 13-тысячный в Афганистане.

Ранее Эспер назвал Россию "самой большой проблемой безопасности" для США.

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