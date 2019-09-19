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Глава Пентагона: РФ - самая большая проблема безопасности для США

Глава Пентагона: РФ - самая большая проблема безопасности для США - Фото
Марк Эспер (фото - ЕРА)
19.09.2019, 14:31

Эспер признал - гибридная война застала США врасплох, и россияне применили ее "очень эффективно в Украине": "Это то, к чему мы должны готовиться"

Россия - самая большая проблема безопасности для США на ближайшую перспективу, а Китай - крупная долгосрочная проблема. Так выразился американский министр обороны Марк Эспер на конференции Ассоциации ВВС США в Мэриленде.

"Вторжение в Грузию в 2008 году, аннексия Крыма в 2014-м и постоянная агрессия в Украине демонстрируют продолжающиеся усилия Москвы по одностороннему изменению международных границ", - подчеркнул он.

По словам Эспера, гибридный стиль ведения войны Россией - "постоянная угроза для наших европартнеров, особенно тех бывших советских республик, которые сейчас более тесно связаны с Западом".

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Эспер сказал: тот факт, что россияне используют прокси-войны - гибридную, а не прямолинейную агрессию, говорит о неспособности РФ противостоять США конвенционально, "и потому они ищут разные способы бросить нам вызов, стратегически конкурировать на уровне ниже прямого вооруженного конфликта".

"Думаю, что это серьезный вызов. Мы очень хороши в военных операциях, но только начинаем проникать в эту "серую область", выходящую за пределы обычного конфликта", - подчеркнул Эспер.

Что касается Китая, то, отметил глава Пентагона, Пекин реализует свою глобальную инициативу "Один пояс, один путь", чтобы "получить экономический рычаг и военный доступ по всему миру".

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геополитика Марк Эспер
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