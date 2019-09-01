Гибридная армия России после аннексии Крыма вторглась в украинский Донбасс. Необъявленная российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более пяти лет. Кремлю удалось сформировать в ОРДЛО марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР, и установить в Донецке и Луганске оккупационные администрации.
Получая из России деньги и оружие, в том числе бронетехнику, реактивную артиллерию и современные комплексы разведки, россияне с коллаборационистами, помимо позиций ВСУ, время от времени обстреливают и жилые районы.
LIGA.net ведет хронику этой войны с первых дней нападения России.
Хроники за февраль/март/апрель, май, июнь и июль, август.
По данным ОБСЕ, находясь на расстоянии около 700 м к северо‑востоку от временно оккупированного населенного пункта Таврическое (76 км к западу от Донецка) и управляя полетом мини‑БПЛА, наблюдатели слышали примерно 30 очередей из стрелкового оружия ориентировочно в 1,8 км к западу.
По их оценке, огонь был направлен на БПЛА, который в то время пролетал на расстоянии около 1,8 км к западу. За пять минут до этого тот же мини‑БПЛА подвергался воздействию помех сигнала в районе того же населенного пункта, по оценке, в результате вероятного глушения.
За минувшие сутки российские "гибриды" устроили 20 обстрелов, в том числе из артсистем калибра 122 мм (Водяное), орудий БМП, гранатометов и минометов (Пивденне, Павлополь, Лебединское, Зайцево, Троицкое), пулеметов и стрелкового оружия. Ранен один военный.
По состоянию на 06:00 сегодня, 1 сентября, оккупанты уже раз нарушили "бессрочное перемирие".