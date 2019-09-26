"Недоперемирие" на фронте: оккупанты значительно усилили обстрелы

Фото: скриншот из видео Військове телебачення

За прошлые сутки, 25 сентября, гибридные войска России в Донбассе максимальное число раз с момента объявления о "бессрочном запрете на открытие огня" нарушили эту договоренность: военные зафиксировали 32 обстрела своих позиций. Об этом сообщили в Минобороны.

В штабе операции объединенных сил уточнили, что враг обстреливал из минометов калибра 82 и 120 мм, вооружения БМП, снайперских систем, различных гранатометов и стрелкового оружия.

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За сутки ранены двое военнослужащих, еще один получил боевые травмы.

С начала 26 сентября по состоянию на 07:00 утра обстрелов пока не было.

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