Зеленский перебил Трампа, когда тот говорил о Крыме: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"У вас есть возможность нам помочь", - сказал Зеленский американскому коллеге

Президент США Дональд Трамп в ходе открытой части встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским уточнил, что Крым был оккупирован Россией во время президентства Барака Обамы. На что Зеленский дал ему понять, что Трамп может помочь с решением данного вопроса.

"Спасибо вам за поддержку сейчас, на фоне двух войн в Украине. Одна война - это война с коррупцией, в которой мы точно победим. И мой приоритет - это покончить с войной в Донбассе и вернуть нашу территорию: Крым, Донбасс", - обратился Зеленский к Трампу.

"Хочу вам напомнить, что Крым вы потеряли при предыдущей администрации, а не администрации Трампа. Это произошло при администрации Обамы", - пояснил американский президент.

После этих слов Зеленский коротко отметил: "У вас есть возможность нам помочь". Не реагируя на эти слова, Трамп продолжил говорить и добавил, что с ситуацией, связанной с оккупацией Крыма тогда "очень плохо разобрались".

(На видео выше, начиная с 3:15)

  • Президенты Украины и США сегодня провели встречу в Нью-Йорке. На ней Зеленский рассказал, давил ли на него Трамп во время скандального июльского телефонного звонка.

Читайте также: Министр обороны сказал, заберут ли военную технику из Крыма

Отправить:
Распечатать:
Теги: оккупация крыма, Владимир Зеленский, дональд трамп, США
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Зеленский перебил Трампа, когда тот говорил о Крыме: видео
Зеленский перебил Трампа, когда тот говорил о Крыме: видео
В космос летит первый астронавт ОАЭ: трансляция стыковки с МКС
В космос летит первый астронавт ОАЭ: трансляция стыковки с МКС
Встреча Зеленского с Трампом: трансляция завершена
Встреча Зеленского с Трампом: трансляция завершена
Транспорт Кабмин уволил главу Укравтодора
Апелляционный суд вынес решение по делу лицензии SkyUp
Транспорт Апелляционный суд вынес решение по делу лицензии SkyUp
Кабмин утвердил законопроект о рынке земли
Продовольствие Кабмин утвердил законопроект о рынке земли
Популярное
фото/видео
Зеленский перебил Трампа, когда тот говорил о Крыме: видео
Зеленский перебил Трампа, когда тот говорил о Крыме: видео
В космос летит первый астронавт ОАЭ: трансляция стыковки с МКС
В космос летит первый астронавт ОАЭ: трансляция стыковки с МКС 22:25
Встреча Зеленского с Трампом: трансляция завершена
Встреча Зеленского с Трампом: трансляция завершена 21:25
Нападение браконьеров под Одессой. Горожане вышли на акцию: видео
Нападение браконьеров под Одессой. Горожане вышли на акцию: видео 20:30
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 