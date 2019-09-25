Зеленский перебил Трампа, когда тот говорил о Крыме: видео

Президент США Дональд Трамп в ходе открытой части встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским уточнил, что Крым был оккупирован Россией во время президентства Барака Обамы. На что Зеленский дал ему понять, что Трамп может помочь с решением данного вопроса.

"Спасибо вам за поддержку сейчас, на фоне двух войн в Украине. Одна война - это война с коррупцией, в которой мы точно победим. И мой приоритет - это покончить с войной в Донбассе и вернуть нашу территорию: Крым, Донбасс", - обратился Зеленский к Трампу.

"Хочу вам напомнить, что Крым вы потеряли при предыдущей администрации, а не администрации Трампа. Это произошло при администрации Обамы", - пояснил американский президент.

После этих слов Зеленский коротко отметил: "У вас есть возможность нам помочь". Не реагируя на эти слова, Трамп продолжил говорить и добавил, что с ситуацией, связанной с оккупацией Крыма тогда "очень плохо разобрались".

(На видео выше, начиная с 3:15)

Президенты Украины и США сегодня провели встречу в Нью-Йорке. На ней Зеленский рассказал, давил ли на него Трамп во время скандального июльского телефонного звонка.

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