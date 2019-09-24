Министр обороны сказал, заберут ли военную технику из Крыма

Андрей Загороднюк (Фото: пресс-служба Минобороны)

Украина ведет переговоры по возвращению военных катеров, которые задержала Россия у Керченского пролива. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью ВВС News Украина.

"Технически да (ведутся переговоры, - ред.), но я не могу сказать, что я вижу какой-то прогресс в этом", - отметил Загороднюк.

Отвечая на вопрос, нужны ли Украине корабли, техника и вооружение, которые остались в Крыму после аннексии в 2014 году, поскольку президент страны-агрессора Владимир Путин заявлял, что они готовы передать, но все это, по его словам, в "плачевном" состоянии, Загороднюк сказал: "В нашей стратегии мы не рассчитываем на такой сценарий".

Министр подчеркнул, что правительство категорически против закупки российских запчастей для украинской армии.

"Насколько я знаю, мы ничего не планируем закупать. Аудит контрактов еще продолжается, но мы категорически против таких решений, ведь здесь даже объяснять не надо", - уточнил Загороднюк.