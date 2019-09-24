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Министр обороны сказал, заберут ли военную технику из Крыма

Министр обороны сказал, заберут ли военную технику из Крыма - Фото
Андрей Загороднюк (Фото: пресс-служба Минобороны)
24.09.2019, 11:14

Андрей Загороднюк подчеркнул, что пока прогресса в переговорах по возврату задержанных у Керченского пролива военных катеров он не видит

Украина ведет переговоры по возвращению военных катеров, которые задержала Россия у Керченского пролива. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью ВВС News Украина.

"Технически да (ведутся переговоры, - ред.), но я не могу сказать, что я вижу какой-то прогресс в этом", - отметил Загороднюк.

Отвечая на вопрос, нужны ли Украине корабли, техника и вооружение, которые остались в Крыму после аннексии в 2014 году, поскольку президент страны-агрессора Владимир Путин заявлял, что они готовы передать, но все это, по его словам, в "плачевном" состоянии, Загороднюк сказал: "В нашей стратегии мы не рассчитываем на такой сценарий".

Министр подчеркнул, что правительство категорически против закупки российских запчастей для украинской армии.

"Насколько я знаю, мы ничего не планируем закупать. Аудит контрактов еще продолжается, но мы категорически против таких решений, ведь здесь даже объяснять не надо", - уточнил Загороднюк.

  • 11 января 2018 года глава страны-агрессора Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военную технику из оккупированного Крыма. После этого тогда первый вице-премьер Верховной Рады Ирина Геращенко подчеркнула, что Крым за захваченные россиянами в 2014 году корабли Украина не продает.
  • 13 мая 2019 года сообщалось, что Россия якобы "будет вынуждена" утилизировать украинскую военную технику, оставшуюся в Крыму после аннексии полуострова, если ее не заберут по истечении десятилетнего срока.
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владимир путин Крым керченский пролив техника катера Андрей Загороднюк
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