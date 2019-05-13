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13.05.2019, 18:53

В РФ хотят утилизировать военную технику Украины в Крыму

В РФ хотят утилизировать военную технику Украины в Крыму - Фото
Окупированный Россией Крым (фото - krymsos.com)

Оккупанты грозят утилизировать технику через пять лет, если украинские власти ее не заберут

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Россия "будет вынуждена" утилизировать украинскую военную технику, оставшуюся в Крыму после аннексии полуострова, если ее не заберут по истечении десятилетнего срока. Об этом заявил глава комитета по обороне в Госдуме Владимир Шаманов, передает пропагандистское агентство ТАСС.

После аннексии Крыма прошло пять лет, соответственно оккупанты заявили об утилизации техники через еще пять лет.

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При этом Шаманов заявил, что это – "задача руководства Украины" и они должны либо забрать технику, либо она будет утилизирована, потому что то, что "не находится в эксплуатации, ветшает и приходит в негодность". По его словам, современных образцов они "не наблюдают", а то, что есть – РФ "не интересно".

11 января 2018 года глава страны-агрессора Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военную технику из оккупированного Крыма. После этого первый вице-премьер Верховной Рады Ирина Геращенко подчеркнула, что Крым за захваченные россиянами в 2014 году корабли Украина не продает.

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Теги: Крым, военная техника
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