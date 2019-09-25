Зеленский при Трампе рассказал, было ли на него давление

Владимир Зеленский на Генассамблее ООН (Фото: Jason Szenes/EPA)

Президент Владимир Зеленский в ходе встречи с американским коллегой Дональдом Трампом ответил на вопрос журналистов о якобы давлении на него.

Зеленский пояснил, что не хочет принимать участия во внутренних вопросах США.

"Я думаю, что вы все прочитали. Прочитали и содержание нашего разговора. Извините, но я не хочу быть втянутым в открытые демократические выборы в США. Вы слышали мое мнение, что у нас был хороший телефонный разговор. Он был нормальным, мы говорили о нескольких темах. Я считаю, и вы читали, что никто меня не подталкивал, давления не было", - заявил президент Украины.

В свою очередь на такой ответ отреагировал Трамп. "Вы знаете, что давления не было. Вы можете увидеть это по содержанию разговора. Я ценю ответ президента Зеленского", - сказал он.

Позже Зеленский заявил, что не намерен заставлять генпрокурора Руслана Рябошапку расследовать дело Хантера Байдена - сына конкурента США Джозефа Байдена. "У нас независимая страна, независимая прокуратура, я никого не могу подталкивать", - сказал он.

"Он (Рябошапка, - ред.) должен рассматривать любые дела. Какие тут могуть быть обещания?", - добавил Зеленский.

Он пояснил, что у Генпрокуратуры есть "намного больше важных вопросов". Как пример президент назвал дела Майдана, Иловайска и по коррупции.