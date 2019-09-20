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Военная помощь Украине. Палата представителей США дала добро

Военная помощь Украине. Палата представителей США дала добро - Фото
Конгресс США (фото - pixabay.com)
20.09.2019, 06:24

Нынешняя инициатива Конгресса США о военной помощи Украине истекает 30 сентября. Ее сейчас пытаются вовремя пролонгировать.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который предусматривает выделение Украине военной помощи на сумму $250 млн. Об этом пишет сайт военных новостей Defense News.

Законопроект прошел Палату представителей США с результатом 301 "за" и 123 "против".

Его рассмотрение в Сената запланировано на следующую неделю.

На прошлой неделе Белый дом, который летом приостановил помощь ради неких проверок, разрешил ее вновь под давлением законодателей: те настаивали, что Украине нужно непрерывно помогать в продолжающемся конфликте с Россией, хотя некоторые и выражали опасения, что у Киева не будет достаточно времени, чтобы потратить средства.

Справка. Палата представителей - палата Конгресса США, ее основной функцией является принятие федеральных законов, действующих везде в США. Принятые в палате билли после проходят обсуждение в Сенате и визируются президентом: только после этого они становятся законами. То есть, Сенат отвечает за кадровые назначения и контроль.

  • По данным Washington Post, речь шла не о "проверках": пауза с помощью якобы была для того, чтобы надавить на Офис президента с целью возобновления расследования в Украине против экс-вице-президента Джо Байдена и его сына.
  • 12 сентября, Госдеп США одобрил направление $141,5 млн Украине: эту сумму дают отдельно от оборонной помощи в $250 млн от Пентагона. Совокупно - $391,5 млн.

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военная помощь Палата представителей США
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