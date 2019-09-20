Военная помощь Украине. Палата представителей США дала добро

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который предусматривает выделение Украине военной помощи на сумму $250 млн. Об этом пишет сайт военных новостей Defense News.
Законопроект прошел Палату представителей США с результатом 301 "за" и 123 "против".
Его рассмотрение в Сената запланировано на следующую неделю.
На прошлой неделе Белый дом, который летом приостановил помощь ради неких проверок, разрешил ее вновь под давлением законодателей: те настаивали, что Украине нужно непрерывно помогать в продолжающемся конфликте с Россией, хотя некоторые и выражали опасения, что у Киева не будет достаточно времени, чтобы потратить средства.
Справка. Палата представителей - палата Конгресса США, ее основной функцией является принятие федеральных законов, действующих везде в США. Принятые в палате билли после проходят обсуждение в Сенате и визируются президентом: только после этого они становятся законами. То есть, Сенат отвечает за кадровые назначения и контроль.
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