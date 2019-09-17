Загороднюк: Первый приоритет - евроатлантическая интеграция

Андрей Загороднюк (Фото - пресс-служба Минобороны)

Министр обороны Андрей Загороднюк провел встречу с представителями военно-дипломатического корпуса, которые представляют страны-члены НАТО и Евросоюза в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Загороднюк заявил, что "первым и бескомпромиссным приоритетом нашей страны является евроатлантическая интеграция".

По его словам, Украиной была четко определена стратегическая цель - членство в НАТО: "Потому сейчас мы сосредоточились на установлении более тесных отношений с нашими партнерами, увеличении количества международных мероприятий в рамках нашего сотрудничества и внедрение стандартов Альянса в деятельности Минобороны и ВСУ".