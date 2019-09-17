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Загороднюк: Первый приоритет - евроатлантическая интеграция

Загороднюк: Первый приоритет - евроатлантическая интеграция - Фото
Андрей Загороднюк (Фото - пресс-служба Минобороны)
17.09.2019, 14:05

Новый министр обороны назвал стратегической целью Украины - членство в НАТО

Министр обороны Андрей Загороднюк провел встречу с представителями военно-дипломатического корпуса, которые представляют страны-члены НАТО и Евросоюза в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Загороднюк заявил, что "первым и бескомпромиссным приоритетом нашей страны является евроатлантическая интеграция". 

По его словам, Украиной была четко определена стратегическая цель - членство в НАТО: "Потому сейчас мы сосредоточились на установлении более тесных отношений с нашими партнерами, увеличении количества международных мероприятий в рамках нашего сотрудничества и внедрение стандартов Альянса в деятельности Минобороны и ВСУ". 

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Андрей Загороднюк
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