Министр обороны назвал приоритеты военной политики

Андрей Загороднюк (фото - mil.gov.ua)

Европейская и евроатлантическая интеграция - стратегические государственные приоритеты для Украины. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк, сообщает пресс-служба ведомства.

"Стратегические государственные приоритеты Украины остаются неизменными - это европейская и евроатлантическая интеграции. Именно на этих базовых принципах будет основываться также и военная политика государства", - сказал Загороднюк.

Он подчеркнул, что его ключевой приоритет - военнослужащие. "Ценность их жизни и уважение к каждому из них, независимо от званий и должностей. Следующий приоритет - это стандарты НАТО, их внедрение во всех сферах деятельности украинского войска. И третье - это абсолютная, нулевая толерантность к коррупции в армии", - отметил министр.

Сегодня состоялась встреча Загороднюка со стратегическими советниками высокого уровня комитета реформ Минобороны и Вооруженных Сил Украины.

Загороднюк напомнил, что сейчас в Украине сформировано новое правительство, что дает возможность начать модернизацию государства и активизировать трансформационные процессы в оборонной сфере.