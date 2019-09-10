Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Министр обороны назвал приоритеты военной политики

Министр обороны назвал приоритеты военной политики - Фото
Андрей Загороднюк (фото - mil.gov.ua)
10.09.2019, 16:56

По словам Андрея Загороднюка, его ключевой приоритет - военнослужащие

Европейская и евроатлантическая интеграция - стратегические государственные приоритеты для Украины. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк, сообщает пресс-служба ведомства.

"Стратегические государственные приоритеты Украины остаются неизменными - это европейская и евроатлантическая интеграции. Именно на этих базовых принципах будет основываться также и военная политика государства", - сказал Загороднюк.

Он подчеркнул, что его ключевой приоритет - военнослужащие. "Ценность их жизни и уважение к каждому из них, независимо от званий и должностей.  Следующий приоритет - это стандарты НАТО, их внедрение во всех сферах деятельности украинского войска. И третье - это абсолютная, нулевая толерантность к коррупции в армии", - отметил министр.

Сегодня состоялась встреча Загороднюка со стратегическими советниками высокого уровня комитета реформ Минобороны и Вооруженных Сил Украины.

Загороднюк напомнил, что сейчас в Украине сформировано новое правительство, что дает возможность начать модернизацию государства и активизировать трансформационные процессы в оборонной сфере.

  • 9 августа Загороднюк был назначен министром обороны.
  • 30 августа новый министр обороны заявил, что намерен вводить стандарты гражданского контроля над Вооруженными силами и при этом тесно сотрудничать с Генеральным штабом.
Напишите нам
приоритеты Андрій Загороднюк
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 