Министр обороны: Не буду указывать, как воевать, я - гражданский

Новый министр обороны Андрей Загороднюк намерен вводить стандарты гражданского контроля над Вооруженными силами и при этом тесно сотрудничать с Генеральным штабом. Об этом он сказал во время его представления президентом Владимиром Зеленским коллективу Минобороны, передает пресс-служба президента.
"Мы постараемся вводить стандарты гражданского контроля над Вооруженными силами в полной совместимости со стандартами НАТО. Мы себя не позиционируем как военных экспертов, мы гражданские люди. То есть, министерство будет гражданским, и это означает, что ... я не буду рассказывать, как нам надо воевать, потому что я - гражданский человек. Минобороны не будет конкурировать с Генштабом в вопросах: кто является военным и кто является гражданским. Но мы очень серьезно будем смотреть, каким образом выполняются договоренности и приказы", - сказал Загороднюк.
Он также озвучил приоритеты ведомства, среди которых - переход к стандартам НАТО, борьба с коррупцией.
"Здесь мы будем абсолютно безжалостны", - подчеркнул министр.
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