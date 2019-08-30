Министр обороны: Не буду указывать, как воевать, я - гражданский

Андрей Загороднюк (Фото: facebook.com/andrew.zagorodnyuk.7)

Новый министр обороны Андрей Загороднюк намерен вводить стандарты гражданского контроля над Вооруженными силами и при этом тесно сотрудничать с Генеральным штабом. Об этом он сказал во время его представления президентом Владимиром Зеленским коллективу Минобороны, передает пресс-служба президента.

"Мы постараемся вводить стандарты гражданского контроля над Вооруженными силами в полной совместимости со стандартами НАТО. Мы себя не позиционируем как военных экспертов, мы гражданские люди. То есть, министерство будет гражданским, и это означает, что ... я не буду рассказывать, как нам надо воевать, потому что я - гражданский человек. Минобороны не будет конкурировать с Генштабом в вопросах: кто является военным и кто является гражданским. Но мы очень серьезно будем смотреть, каким образом выполняются договоренности и приказы", - сказал Загороднюк.

Он также озвучил приоритеты ведомства, среди которых - переход к стандартам НАТО, борьба с коррупцией.

"Здесь мы будем абсолютно безжалостны", - подчеркнул министр.

Вчера на первом заседании Верховной Рады девятого созыва народные депутаты поддержали назначение Андрея Загороднюка на должность министра обороны. Загороднюк - общественный активист, волонтер. Работал руководителем проектного офиса реформ Минобороны, когда министром был Степан Полторак

5 июля он был назначен внештатным советником Зеленского.

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